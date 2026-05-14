МРОТ в 2026 году по регионам: какая минимальная зарплата действует в России

В 2026 году минимальный размер оплаты труда вырос до 27 093 рублей в месяц. МРОТ влияет не только на размер зарплаты. От него зависят больничные, отпускные, командировочные, выплаты по беременности и родам, а также часть правил для получения единого пособия на детей. Разбираем, какой МРОТ действует в 2026 году в регионах и как рассчитываются дополнительные выплаты.

Что такое МРОТ

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — нижняя граница официальной зарплаты при полной ставке в месяц, когда сотрудник трудится 40 часов в неделю и выполняет установленный объем работы. Если рабочий день неполный, то заработная плата может быть ниже МРОТ. Важно уточнить, что это сумма до вычета налога на доход физических лиц (НДФЛ), то есть до удержания 13%.

С 2025 года МРОТ рассчитывается и с учетом медианной зарплаты, показателя, делящего работающее население ровно пополам: 50% сотрудников получают больше этой суммы, а 50% — меньше. Соотношение между минимальной оплатой труда и медианной не должно быть ниже 48%.

Федеральный МРОТ

Федеральный МРОТ действует по всей России и применяется там, где регион не установил свой минимум. Также он учитывается при расчете пособий, больничных и других выплат, а при назначении отдельных мер поддержки дополнительно ориентируются на прожиточный минимум.

В прошлом году федеральный МРОТ составлял 22 440 рублей. С 1 января 2026 года он вырос до 27 093 рублей.

Региональный МРОТ

Региональный МРОТ — это минимальная зарплата, которая устанавливается в конкретном субъекте России. Он может быть выше федерального, но ниже — недопустимо. Решение о сумме МРОТ в регионе принимают местные власти, профсоюзы и объединения работодателей. Региональный минимум влияет только на размер зарплаты сотрудника, а отпускные, больничные и другое все же рассчитываются по федеральному.

Отдельно при расчете минимальной зарплаты учитываются районные коэффициенты и северные надбавки, которые не входят в федеральный МРОТ и начисляются сверху, если сотрудник работает в местности с особыми климатическими и территориальными условиями.

Размер МРОТ с 1 января 2026 года: таблица по регионам России

Центральный федеральный округ

Регион МРОТ 2026 года, руб. Районный коэффициент Белгородская область 27 093 — Брянская область 27 093 — Владимирская область 27 093 — Воронежская область 27 093 — Ивановская область 27 093 — Калужская область 27 093 — Костромская область 27 093 + районный коэффициент 1,15 Курская область 27 093 — Липецкая область 27 093 — Москва 39 730 региональный минимум Московская область 27 800 региональный минимум Орловская область 27 093 — Рязанская область 27 093 — Смоленская область 27 093 — Тамбовская область 27 093 — Тверская область 27 093 — Тульская область 27 093 для бюджетников, 30 095 для внебюджета региональное соглашение Ярославская область 30 000 региональный минимум

Северо-Западный федеральный округ

Регион Размер МРОТ, руб. Районный коэффициент Архангельская область 27 093 + районный коэффициент 1,2-1,4 Вологодская область 27 093 + районный коэффициент 1,2-1,4 Калининградская область 28 000 — с 1 января, 29 000 — с 1 июля — Ленинградская область 27 440 — Мурманская область 27 093 + районный коэффициент 1,4-1,8 Ненецкий автономный округ 27 093 + районный коэффициент 1,5-1,8 Новгородская область 27 093 — Псковская область 27 093 — Республика Карелия 27 093 + районный коэффициент 1,15-1,4 Республика Коми 27 093 + районный коэффициент 1,2-1,8 Санкт-Петербург 31 250 —

Южный федеральный округ

Регион Размер МРОТ, руб. Районный коэффициент Астраханская область 27 093 + районный коэффициент 1,2-1,35 Волгоградская область 27 093 для бюджетников, 29 802,30 для внебюджета — Краснодарский край 27 093 для бюджетников, 28 447,65 для внебюджета — Республика Адыгея 27 093 — Республика Калмыкия 27 093 + районный коэффициент 1,1-1,3 Ростовская область 27 093 для бюджетников, 32 511,60 для внебюджета 1,1 Республика Крым 27 093 — Севастополь 27 093 —

Северо-Кавказский федеральный округ

Регион Размер МРОТ, руб. Районный коэффициент Кабардино-Балкарская Республика 27 093 + районный коэффициент 1,15 Карачаево-Черкесская Республика 27 093 — Республика Дагестан 27 093 + районный коэффициент 1,1-1,3 Республика Ингушетия 27 093 — Республика Северная Осетия — Алания 27 093 — Ставропольский край 27 868,50 районный коэффициент для отдельных территорий Чеченская Республика 27 093 —

Уральский федеральный округ

Регион Размер МРОТ, руб. Районный коэффициент Курганская область 27 093 + районный коэффициент 1,15 Свердловская область 27 093 + районный коэффициент 1,15-1,2 Тюменская область 27 093 + районный коэффициент 1,15-1,8 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 27 093 + районный коэффициент 1,3-1,7 Челябинская область 27 093 + районный коэффициент 1,15 Ямало-Ненецкий автономный округ 27 093 + районный коэффициент 1,4-1,8

Приволжский федеральный округ

Регион Размер МРОТ, руб. Районный коэффициент Кировская область 27 093 для бюджетников, 28 447,65 для внебюджета 1,15 Нижегородская область 27 093 — Оренбургская область 27 093 + районный коэффициент 1,15 Пензенская область 27 093 — Республика Башкортостан 28 637,30 без учета районного коэффициента для части работодателей 1,15 Республика Марий Эл 27 093 — Республика Мордовия 27 093 — Республика Татарстан 27 093 для бюджетников, 28 160 для внебюджета 1,15 Самарская область 27 093 для бюджетников, 28 447,65 для внебюджета 1,05 Саратовская область 28 448 для внебюджета, для бюджетников — 27 093 — Пермский край 27 093 + районный коэффициент 1,15-1,2 Удмуртская Республика 27 093 + районный коэффициент 1,15 Ульяновская область 27 093 для бюджетников и малого бизнеса, 27 882 для внебюджета — Чувашская Республика 27 093 —

Сибирский федеральный округ

Регион Размер МРОТ, руб. Районный коэффициент Алтайский край 27 093 для бюджетников, 28 475 для внебюджета 1,15-1,25 Иркутская область 27 093 + районный коэффициент 1,2-1,7 Кемеровская область — Кузбасс 27 093 для бюджетников, 32 511,60 для внебюджета 1,3 Красноярский край 27 093 1,2-1,8 Новосибирская область 27 093 1,2 Омская область 27 093 для бюджетников, 27 390 для внебюджета 1,15 Республика Алтай 27 093 + районный коэффициент 1,4 Республика Тыва 27 093 1,2-1,5 Республика Хакасия 27 093 1,3 Томская область 27 093 1,15-1,5

Дальневосточный федеральный округ

Регион МРОТ в 2026 году, руб. Районный коэффициент Амурская область 27 093 + районный коэффициент 1,2-1,4 Еврейская автономная область 27 093 1,2-1,3 Забайкальский край 27 093 1,2-1,4 Камчатский край 27 093 1,6-2,0 Приморский край 27 093 1,2-1,4 Магаданская область 27 093 1,7 Республика Бурятия 27 093 1,2-1,3 Республика Саха (Якутия) 27 093 1,4-2,0 Сахалинская область 27 093 1,4-2,0 Хабаровский край 27 093 1,2-1,7 Чукотский автономный округ 27 093 2,0

Новые территории России

Регион Уровень МРОТ, руб. Районный коэффициент Донецкая Народная Республика 27 093 — Луганская Народная Республика 27 093 — Запорожская область 27 093 — Херсонская область 27 093 —

На что влияет МРОТ

Значение МРОТ применяется не только для расчета заработной платы, но и для:

минимальных выплат по больничным;

отпускных и командировочных;

размера пособия по беременности и родам;

выплаты по уходу за ребенком;

страховых взносов в отдельных случаях;

минимального дохода для единого пособия.

Зарплата

Если сотрудник работает по стандартному графику 5/2 с полной ставкой по трудовому договору, его зарплата до вычета НДФЛ не может быть ниже МРОТ. При этом сумма оклада допускается меньше установленного минимума, если к этому добавляются обязательные доплаты и премии. Но есть часть выплат, которые нельзя включать при расчете минимального уровня МРОТ:

районные коэффициенты и северные надбавки;

оплата сверхурочной работы;

доплата за работу ночью;

оплата работы в выходные и праздники;

доплата за совмещение должностей;

выплаты социального характера;

материальная помощь;

разовые премии к юбилею или празднику.

Например: сотрудник работает на полной ставке. Его оклад составляет 25 тыс. рублей. Работодатель обязан доплатить минимум 2 093 рубля, чтобы зарплата до вычета НДФЛ была не ниже 27 093 рублей.

Если человек работает на полставки, минимум считается иначе:

Ставка Минимальная зарплата до НДФЛ 1 27 093 рубля 0,75 20 319,75 рубля 0,5 13 546,50 рубля 0,25 6 773,25 рубля

Больничные, отпускные и командировочные

Для расчета отпускных и командировочных сравниваются два значения: фактическая зарплата и МРОТ в России. В текущем году минимально средняя выплата выглядит примерно так:

МРОТ — 27 093 рубля;

коэффициент среднемесячного числа календарных дней — 29,3;

количество дней в отпуске, например, — 14 дней.

Расчет минимального заработка в день в отпуске составит: 27 093 / 29,3 = 924,68 рубля.

Тогда общая сумма компенсации за отпуск получится: 924,68 × 14 = 12 945,52 рубля.

Если расчет по фактической зарплате дает меньше, бухгалтер должен взять сумму по показателю МРОТ.

Для больничных действует похожая схема, но итоговая сумма будет зависеть от стажа:

Страховой стаж Сколько платят от среднего заработка Менее 6 месяцев не выше МРОТ за полный месяц От 6 месяцев до 5 лет 60% От 5 до 8 лет 80% Более 8 лет 100%

Например, сотрудник болел 10 дней в январе 2026 года. Учитывая вышеуказанную информацию, расчет получается следующим:

МРОТ — 27 093 рубля;

количество дней отсутствия по болезни — 10.

Расчет минимальной выплаты по болезни:

Стоимость одного рабочего дня, учитывая МРОТ: 27 093 / 31 = 873,97 рублей.

Расчет минимальной выплаты за десять дней болезни: 27 093 / 31 × 10 = 8 739,7 рублей.

Первые три дня отсутствия по болезни оплачивает работодатель, остальные — Социальный фонд России. Значит: 27 093 / 31 × 3 = 2 621,90 рубля начислит бухгалтерия сотруднику.

Если компенсация за полный месяц получается ниже МРОТ, его нужно довести до установленного минимума.

Пособия и другие выплаты

Повышение МРОТ увеличивает минимальные пособия, если они считаются от минимального заработка. Это касается, например, выплат по беременности и родам. Таким образом, минимальные выплаты за декрет рассчитываются так:

МРОТ — 27 093 рубля;

расчетный период для выявления минимального заработка — 24 месяца или 730 дней;

количество дней в декрете — 140.

Расчет минимальной выплаты в декрете составит:

Минимальный доход за последние два года: 27 093 х 24 = 650 232 рубля. Фиксированная стоимость одного дня в декрете по-минимуму: 650 232 / 730 = 890,73 рубля. Стоимость всего декретного отпуска: 890,73 х 140 = 124 702,20 рубля.

Выплата по уходу за ребенком до полутора лет обычно составляет:

40% от текущей заработной платы;

40% от МРОТ, если женщина работала, но при этом ее зарплата ниже установленного минимума;

фиксированную ставку, если роженица до этого не работала — 10 837,20 рублей в месяц.

Если зарплата роженицы низкая, применяются минимальные значения. Поэтому рост МРОТ может увеличить выплату тем, у кого доход был небольшим, а прожиточный минимум при этом может учитываться при оценке права семьи на социальную поддержку.

Зарплата ниже минимального размера оплаты труда

Зарплата ниже установленного МРОТ — нарушение, если сотрудник работает полный день и выполняет норму по часам. Это правило распространяется также и на работников в период испытательного срока.

Исключение составляют сотрудники на неполный рабочий день или по совместительству, самозанятые и исполнители по договорам гражданско-правового характера (ГПХ).

Что делать, если платят меньше

1. Сначала стоит проверить расчетный листок. Иногда оклад ниже МРОТ, но с ежемесячной доплатой сумма до НДФЛ достигает минимума.

2. Если итоговая зарплата все равно ниже, можно действовать по шагам:

попросить работодателя объяснить расчет;

написать заявление о доплате до МРОТ;

обратиться в трудовую инспекцию;

подать жалобу в прокуратуру;

взыскать долг через суд.

Работник вправе требовать не только недоплату, но и компенсацию за задержку зарплаты.

Если работодатель установил зарплату ниже минимального уровня или не доплатил сотруднику, он может быть наказан предупреждением или штрафом по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ.

Кто нарушил Штраф за первое нарушение, руб. Повторное нарушение, руб. Должностное лицо 10–20 тыс. 20–30 тыс. или отстранение от обязанностей на 1–3 года ИП 1–5 тыс. 10–30 тыс. Юридическое лицо 30–50 тыс. 50–100 тыс.

Как МРОТ влияет на единое пособие в 2026 году

В 2026 году повышение МРОТ повлияло на правило минимального дохода для единого пособия, хотя сам размер единого пособия также связан с показателем регионального прожиточного минимума. Теперь каждому трудоспособному родителю нужно подтвердить годовой трудовой заработок в размере не менее восьми МРОТ, то есть 216 744 рублей. Это правило прямо разъяснили в пресс-центре “Социального фонда России”. Более того, за расчетный период каждый родитель должен подтвердить отдельно свой доход.

Например, семья из четверых человек: мама, папа и двое детей. У родителей нет уважительной причины не работать. Если папа заработал 300 тыс. рублей, а мама — 100 тыс. рублей, в материальной помощи может быть отказано, так как у женщины доход ниже восьми МРОТ.

Какие доходы учитываются Что не заменяет трудовой доход зарплата;

доход ИП;

доход самозанятого;

авторские и другие трудовые доходы. алименты;

проценты по вкладам;

дивиденды;

купоны по облигациям;

деньги от продажи имущества.

Однако требование по восьми МРОТ может быть снижено или не применено, если есть уважительная причина. Например, очное обучение до 23 лет, беременность, уход за ребенком, официальная безработица или другие обстоятельства. Если человек не работал по уважительной причине только часть года, минимальный доход уменьшают пропорционально. Например, родитель три месяца стоял на учете как безработный. Тогда минимальный доход считается не за 12 месяцев, а за девять: 216 744 / 12 × 9 = 162 558 рублей.