Кардиолог Аллахвердиева: обследование сердца нужно начинать с 18 лет Врач Аллахвердиева объяснила необходимость обследования сердца с 18 лет

Москва20 апр Вести.Наличие наследственной предрасположенности инфарктов, инсультов и прочих сосудистых заболеваний является веским поводом для людей, считающих себя здоровыми, не откладывать профилактические осмотры сердца на более поздний период жизни. Об этом рассказала ИС "Вести" врач-кардиолог отделения неотложной кардиологии с блоком кардиореанимации Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ Сабина Аллахвердиева.

По ее мнению, профилактические обследования сердца необходимо начинать юношам и девушкам с 18 лет.

Для людей с семейной историей сердечно-сосудистых заболеваний или уже существующими проблемами, контроль стоит проводить даже раньше и чаще, например, уже с 18 лет. На сегодняшний день сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности населения во многих странах. И, конечно же, борьба с этими болезнями требует повышения уровня информированности населения, своевременного выявления факторов риска и внедрения профилактических мер сказала Аллахвердиева

Она уточнила, что ключевыми заболеваниями в области сердечно-сосудистых патологий являются : ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертония, то есть повышенное артериальное давление, сердечная недостаточность, нарушение ритма сердца, атеросклероз и пороки сердца.

Если у людей, которые считают себя абсолютно здоровыми, в роду у мужчин в возрасте до 55 лет случалось какое-то индексное сосудистое событие, например, инфаркт, инсульт или внезапная сосудистая смерть, а у женщин – до 65 лет, то следует насторожиться и обращаться за медицинской помощью к врачу-кардиологу. Также появление таких жалоб, как давящие боли в груди при физической нагрузке или в покое, одышка, повышенная усталость, аритмия, учащенное сердцебиение - это все требует своевременного внимания. На эти проблемы нельзя закрывать глаза и следует обращаться к врачу отметила Аллахвердиева

Ранее врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев предупредил, что инфаркт миокарда может случиться у вполне здорового человека без каких-либо симптомов. Медик отметил, что появление стенокардии и боли за грудиной могут быть признаками приближающегося инфаркта.

Своевременная диагностика здоровья в рамках диспансеризации помогает выявить скрытые болезни, подчеркнул доктор медицинских наук, член Центрального штаба Народного фронта Павел Бережанский.