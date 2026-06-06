Кардиолог раскрыл главное заблуждение россиян об аритмии Врач Кокин: лишь трое из десяти россиян называют аритмию прямой угрозой жизни

Москва6 июн Вести.Многие люди полностью не осознают риски, связанные с аритмией. Об основных заблуждениях, касающихся этого заболевания, рассказал кардиолог Евгений Кокин в разговоре с изданием Лента.ru.

По информации, предоставленной Министерством здравоохранения, в России проживает порядка 2,3 миллиона человек с диагнозом "мерцательная аритмия". Как отметил врач, значительная часть этих пациентов не до конца понимает всю серьезность этой патологии.

По словам специалиста, лишь три из десяти опрошенных граждан называют аритмию прямой угрозой жизни.

Опасность при этом реальна — нарушение ритма связано почти с четырьмя из десяти смертей от инсульта и примерно с тремя из десяти случаев инфаркта, поскольку оно резко увеличивает нагрузку на сердце и мозг пояснил Кокин

По словам специалиста, в России каждый год от аритмии умирают свыше 300 тысяч человек, причем около трети всех летальных исходов приходится на людей в возрасте от 30 до 64 лет.

Ранее также сообщалось, что в РФ появятся врачи по долголетию и нутрициологи.