Россиянам рассказали, как отличить паническую атаку от инфаркта Психолог назвал симптомы, по которым можно отличить паническую атаку от инфаркта

Москва21 июн Вести.При дифференциальной диагностике панической атаки, когда исключаются заболевания со схожими симптомами, важно грамотно отличить ее от инфаркта. Об этом заявил клинический психолог, КПТ- и схема-терапевт Давид Еремян в интервью ИС "Вести".

При возникновении первых симптомов панической атаки, таких как учащенное сердцебиение, нехватка воздуха, головокружение, необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить инфаркт миокарда, отметил врач.

Проблема в том, что действительно диф-диагностика в процессе панической атаки или инфаркта – вещь опасная. Поэтому, когда случается первая паническая атака очень важно все-таки обратиться к врачу. Есть аспекты, которые есть в инфаркте, [но] которых нет панической атаки – это слабость, это онемение левой стороны [тела], это невозможность двигаться. Потому что в паническую атаку хочется двигаться, уходить. Но вот лучше все-таки перестраховаться первый раз рассказал Еремян

Также психолог дал несколько советов, как справиться с проявлениями панической атаки.

Больше помогают, конечно, психологические практики, то есть в целом замедлить дыхание, заземлиться, постараться найти пять объектов вокруг, пять звуков. … Потому что дело в том, что панические атаки развиваются, когда мы начинаем тревожно реагировать на обычные проявления физические: ощущение дыхания, учащение сердцебиения – мы пугаемся своего сердцебиения объяснил специалист

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