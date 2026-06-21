Москва21 июнВести.При дифференциальной диагностике панической атаки, когда исключаются заболевания со схожими симптомами, важно грамотно отличить ее от инфаркта. Об этом заявил клинический психолог, КПТ- и схема-терапевт Давид Еремян в интервью ИС "Вести".
При возникновении первых симптомов панической атаки, таких как учащенное сердцебиение, нехватка воздуха, головокружение, необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить инфаркт миокарда, отметил врач.
Проблема в том, что действительно диф-диагностика в процессе панической атаки или инфаркта – вещь опасная. Поэтому, когда случается первая паническая атака очень важно все-таки обратиться к врачу. Есть аспекты, которые есть в инфаркте, [но] которых нет панической атаки – это слабость, это онемение левой стороны [тела], это невозможность двигаться. Потому что в паническую атаку хочется двигаться, уходить. Но вот лучше все-таки перестраховаться первый разрассказал Еремян
Также психолог дал несколько советов, как справиться с проявлениями панической атаки.
Больше помогают, конечно, психологические практики, то есть в целом замедлить дыхание, заземлиться, постараться найти пять объектов вокруг, пять звуков. … Потому что дело в том, что панические атаки развиваются, когда мы начинаем тревожно реагировать на обычные проявления физические: ощущение дыхания, учащение сердцебиения – мы пугаемся своего сердцебиенияобъяснил специалист
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