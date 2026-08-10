Кардиолог развенчал мифы о помощи при инфаркте Кардиолог Рудченко: при сердечном приступе нельзя активно кашлять

Москва10 авг Вести.Во время сердечного приступа, находясь в одиночестве, не следует активно кашлять, пытаясь помочь себе, вопреки распространенным в интернете советам. Об этом KP.RU рассказал врач-кардиолог, эксперт по доказательной медицине Игнат Рудченко.

Он опроверг самые известные мифы о помощи при сердечном приступе. Так, среди них особо популярен "лайфхак", согласно которому сильный кашель равносилен непрямому массажу сердца.

Это один из самых опасных советов. Он может стоить жизни. Важнейшее правило при сердечном приступе – полный покой. Любая физическая активность и уж тем более энергичный кашель увеличивают нагрузку на сердце. Это усугубляет состояние, может довести до инфаркта и даже летального исхода объяснил специалист

Кроме того, по его словам, ложным является совет лечь на пол и поднять ноги на диван, чтобы улучшить приток крови к сердцу. Как отметил Рудченко, таким образом лишь увеличивается венозный возврат. Кроме того, растет нагрузка на сердце и повышается риск отека легких и левожелудочковой сердечной недостаточности.

Ранее стал известен средний возраст пациента с инфарктом. По данным Минздрава, он составляет около 64 лет.