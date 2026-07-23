Кардиолог: иногда инфаркт может проявляться в виде одышки и тошноты

Кардиолог - о признаках нетипичного инфаркта Кардиолог: иногда инфаркт может проявляться в виде одышки и тошноты

Москва23 июл Вести.Нетипичное течение инфаркта миокарда чаще встречается у пожилых людей и пациентов с сахарным диабетом. Вместо классической боли за грудиной, которая сохраняется более 20 минут и может отдавать в левую руку, шею, челюсть либо под лопатку, человек может ощущать боль в другой части грудной клетки, в животе или спине.

Как рассказала в беседе с RT врач-кардиолог медицинской компании "СберЗдоровье" Анастасия Поскакалова, иногда атипичный инфаркт может проявляться только в виде внезапной одышки, выраженной слабости, тошноты/рвоты, холодного липкого пота, ощущения перебоев в работе сердца, а в некоторых случаях протекать бессимптомно.

Если эти проявления сохраняются в покое более 20 минут и не проходят после отдыха, необходимо как можно скорее вызвать скорую медицинскую помощь.

Кардиолог отметила, что профилактика инфаркта во многом связана с образом жизни – это совокупность регулярной физической активности и правильного питания с отказом от вредных привычек и ограничения потребления соли и продуктов с высоким содержанием насыщенных и трансжиров, например, чипсов.

Сюда же относится регулярный контроль факторов риска. Это не только контроль артериального давления. Важны профилактические обследования: анализы крови, ЭКГ и УЗИ артерий шеи, которое позволяет своевременно выявлять атеросклеротические изменения в сосудах.

Сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной смертности во всем мире.

Инфаркт миокарда – это некроз участка сердечной мышцы из-за острого нарушения кровоснабжения. Приводит к критическому снижению насосной функции сердца или фатальным аритмиям.