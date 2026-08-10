Кардиолог Минздрава: средний возраст пациентов с инфарктом составляет 64 года

Стал известен средний возраст пациента с инфарктом в России Кардиолог Минздрава: средний возраст пациентов с инфарктом составляет 64 года

Москва10 авг Вести.Средний возраст пациентов с инфарктом в России составляет около 64 лет, показатель этот постоянно улучшается, сообщил РИА Новости главный внештатный кардиолог Минздрава РФ, гендиректор НМИЦ кардиологии имени академика Е.И​​​. Чазова, академик РАН Сергей Бойцов.

Уже в течение длительного времени средний возраст инфаркта миокарда растет. Сейчас он приближается к 64 годам сказал врач

По его словам, в течение 14 лет в России успешно работает система диспансеризации. Люди стали жить дольше.