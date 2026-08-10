Москва10 авгВести.Средний возраст пациентов с инфарктом в России составляет около 64 лет, показатель этот постоянно улучшается, сообщил РИА Новости главный внештатный кардиолог Минздрава РФ, гендиректор НМИЦ кардиологии имени академика Е.И. Чазова, академик РАН Сергей Бойцов.
Уже в течение длительного времени средний возраст инфаркта миокарда растет. Сейчас он приближается к 64 годамсказал врач
По его словам, в течение 14 лет в России успешно работает система диспансеризации. Люди стали жить дольше.