Москва5 авг Вести.Артериальная гипертония, сахарный диабет и атеросклероз — заболевания, которые ускоряют старение сердца. Об этом сообщил РИА Новости главный внештатный кардиолог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ кардиологии имени академика Е.И​​​. Чазова, академик РАН Сергей Бойцов. По его словам, такие заболевания преждевременно изнашивают сердечно-сосудистую систему.

Сердце - удивительный орган, который очень долго не стареет. Оно начинает стареть ускоренно тогда, когда мы этого добиваемся посредством того, что не препятствуем, а способствуем развитию артериальной гипертонии отметил эксперт

По словам кардиолога, сахарный диабет также способствует преждевременному старению главного двигателя организма. При диабете поражаются мелкие и крупные эластические сосуды.

Кроме того, атеросклеротические бляшки в артериях влияют на возрастные изменения сердца. По мнению специалиста, из-за них ухудшается снабжение кислородом самой мышцы сердца крови, а также нарушается ткань стенки сосудов.

Академик подчеркнул, что своевременная лечение этих болезней поможет сохранить сердце молодым и здоровым на долгие годы.