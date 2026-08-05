Москва5 авгВести.Артериальная гипертония, сахарный диабет и атеросклероз — заболевания, которые ускоряют старение сердца. Об этом сообщил РИА Новости главный внештатный кардиолог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ кардиологии имени академика Е.И. Чазова, академик РАН Сергей Бойцов. По его словам, такие заболевания преждевременно изнашивают сердечно-сосудистую систему.
Сердце - удивительный орган, который очень долго не стареет. Оно начинает стареть ускоренно тогда, когда мы этого добиваемся посредством того, что не препятствуем, а способствуем развитию артериальной гипертонииотметил эксперт
По словам кардиолога, сахарный диабет также способствует преждевременному старению главного двигателя организма. При диабете поражаются мелкие и крупные эластические сосуды.
Кроме того, атеросклеротические бляшки в артериях влияют на возрастные изменения сердца. По мнению специалиста, из-за них ухудшается снабжение кислородом самой мышцы сердца крови, а также нарушается ткань стенки сосудов.
Академик подчеркнул, что своевременная лечение этих болезней поможет сохранить сердце молодым и здоровым на долгие годы.