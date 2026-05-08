Москва8 мая Вести.Российские ученые используют ген RAGE, который вызывает старение, для моделирования осложнений сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, являющихся самыми частыми причинами смерти. Об этом рассказал ИС "Вести" директор Института биологии и старения и медицины "Здорового долголетия" РНХ имени Петровского Минобрнауки России, профессор, доктор биологических наук Алексей Москалев.

Ранние исследования показали, что подавление активности RAGE способно снизить риск старческой слепоты. Российские специалисты решили исследовать, как подавление гена повлияет на развитие сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

И на этом этапе, что у нас сделано, это подобраны как раз малые интерферирующие РНК. Мы их там буквально 20 исследовали, но две из них сработали на клетках. И сейчас следующий этап — модели заболеваний сердечно-сосудистых и диабетических осложнений на крысах, потому что это млекопитающее, но с которым мы по этическим соображениям можем работать в моделях заболеваний до того, как придем уже к клиническим исследованиям. Да, нужна так называемая эндоклиника, иначе просто разрешений никто не даст с точки зрения безопасности и эффективности. Мы же должны доказать и то, и другое прежде, чем подступиться к человеку. И в этом году у нас уже переход с клеточных исследований на исследования на моделях заболевания на животных сообщил Москалев

Ген RAGE при активации запускает в организме процесс старения и участвует в регуляции воспалительных процессов. Сейчас ученые планируют создать препарат, способный блокировать RAGE и тем самым продлить молодость.