Мурашко: развитие рака и болезней сердца провоцирует в том числе лишний

Мурашко назвал три фактора развития рака и болезней сердца Мурашко: развитие рака и болезней сердца провоцирует в том числе лишний

Москва31 июл Вести.Тремя факторами, провоцирующими развитие у людей болезней сердца и онкологических заболеваний, являются употребление табака, распитие алкоголя и лишний вес, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он подчеркнул, что заботиться о своем здоровье человек должен самостоятельно, своевременно проходя медосмотры.

[Нужно] исключить табак, практически исключить алкоголь. Это влияет на развитие онкологических заболеваний, заболеваний сердца сказал Мурашко, слова которого приводит РИА Новости

Глава Минздрава добавил, что фактором, влияющим на развитие онкологии, сердечно-сосудистых и эндокринологических болезней, является лишний вес.

Как напомнил Мурашко, программа ОМС регулярно обновляется и по ней россиянам становятся доступны новые исследования, скрининги и осмотры.