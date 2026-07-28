Москва28 июл Вести.Для своевременного выявления повышения артериального давления его необходимо измерять от трех до семи дней подряд. Об этом в беседе с RT рассказала врач-кардиолог медицинской компании "СберЗдоровье" Екатерина Паукова.

По словам эксперта, гипертония – хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы, основным симптомом которого является стойкое повышение артериального давления. Паукова предупредила, что патология способна протекать бессимптомно на протяжении многих лет, постепенно повреждая кровеносные сосуды. Поэтому давление нужно регулярно измерять.

Так, людям в возрасте от 18 до 39 лет, если артериальное давление составляет менее 120/80 мм рт. ст., достаточно проводить такой контроль не реже одного раза в три года. Если показатели находятся в пределах 120-129/80-84 мм рт. ст. – не реже одного раза в год. Людям 40 лет и старше следует проверять артериальное давление один раз в год, даже если его значения остаются ниже 120/80 мм рт. ст. сказала Паукова

Специалист добавила, что особенно важно контролировать артериальное давление тем, у кого есть факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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