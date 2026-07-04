Москва4 июлВести.Пациентам, которые принимают лекарства от гипертонии, нельзя пропускать прием препаратов, если артериальное давление нормализовалось. Об этом в интервью ИС "Вести" напомнил врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, президент ГКБ №71 им. М.Е. Жадкевича Александр Мясников.
У вас давление не само по себе нормализовалось. Нет, вы пили лекарство, оно у вас нормализовалось, добились эффекта. … Вот так и вы давите на давление, оно в узде – уберете, оно у вас выскочитобъяснил он
Ранее Мясников рассказал, какие ошибки чаще всего совершают люди при появлении головной боли.