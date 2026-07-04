Доктор Мясников объяснил, почему нельзя пропускать прием лекарств от гипертонии Доктор Мясников объяснил, почему опасно пропускать прием таблеток от давления

Москва4 июл Вести.Пациентам, которые принимают лекарства от гипертонии, нельзя пропускать прием препаратов, если артериальное давление нормализовалось. Об этом в интервью ИС "Вести" напомнил врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, президент ГКБ №71 им. М.Е. Жадкевича Александр Мясников.

У вас давление не само по себе нормализовалось. Нет, вы пили лекарство, оно у вас нормализовалось, добились эффекта. … Вот так и вы давите на давление, оно в узде – уберете, оно у вас выскочит объяснил он

Ранее Мясников рассказал, какие ошибки чаще всего совершают люди при появлении головной боли.