Москва14 авг Вести.Нельзя нарушать рекомендации врачей по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний: бросать прием якобы "опасных" лекарств или устраивать "каникулы" от препаратов. Несоблюдение предписаний может привести к серьезным последствиям, рассказал KP.RU исследователь и практикующий врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук, эксперт по доказательной медицине Игнат Рудченко.

По его словам, статины, уменьшающие "плохой" холестерин препараты, при дисциплинированном приеме радикально снижают риски инфарктов и инсультов. При этом многие им не доверяют из-за якобы тяжелых побочных эффектов.

У людей, наслушавшихся и начитавшихся об опасности статинов, зачастую срабатывает эффект ноцебо – негативного самовнушения. На самом деле, в объективных клинических исследованиях существенные побочные эффекты встречаются примерно в 0,1% случаев рассказал специалист

Он также обратил внимание, что люди с гипертонией часто устраивают "лекарственные каникулы". Увидев "нормальные" цифры на тонометре, они бросают принимать необходимые таблетки.

Препараты для нормализации давления требуют длительного, как правило, пожизненного приема. Именно постоянность использования таких лекарств гарантирует стабильное поддержание давления в норме объяснил Рудченко

Ранее врач рассказал, что нельзя делать во время инфаркта. Вопреки мифам в интернете, не стоит начинать активно кашлять.