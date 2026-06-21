Ветеринар рассказала о влиянии тополиного пуха на собак Ветеринар ответила, представляет ли тополиный пух угрозу для собак

Москва21 июн Вести.Собаки не так сильно подвержены различным аллергиям, как люди, поэтому перенос пыльцы тополиным пухом оказывает на животных гораздо меньшее воздействие. Связанные с этим симптоматики занимают не больше 1-2% от общих заболеваний у собак. Об этом ИС "Вести" рассказала ветеринарный врач, член правления Национальной ветеринарной палаты Александра Пьянова.

По ее словам, в период цветения тополя у животных может обостриться атопический дерматит, но это заболевание не носит массового характера.

Какие-то симптоматики, которые связаны именно с тополиным пухом и переносом пыльцы, занимают не больше одного-двух процентов от общих каких-то болезней, и это чаще связано с атопическим дерматитом, который может обостряться в период цветения тополя. Но глобально большую проблему в виде тополиного пуха, пыльцы, цветения представляет … для людей, чем для животных пока еще объяснила она

Тем не менее ветеринар посоветовала ограничить прогулки с питомцами в период цветения тополя, когда на улице жарко и ветрено.

Конечно, когда совсем много этого пуха, жаркая, ветреная погода – это раздражает глаза, уши, дыхательные пути [собаки], поэтому лучше ограничить время прогулки. А в остальном можно очень сильно не переживать по этому поводу отметила Пьянова

Ранее москвичам рассказали, откуда на улицах и в парках столицы так много тополиного пуха.