Москва21 июнВести.Собаки не так сильно подвержены различным аллергиям, как люди, поэтому перенос пыльцы тополиным пухом оказывает на животных гораздо меньшее воздействие. Связанные с этим симптоматики занимают не больше 1-2% от общих заболеваний у собак. Об этом ИС "Вести" рассказала ветеринарный врач, член правления Национальной ветеринарной палаты Александра Пьянова.
По ее словам, в период цветения тополя у животных может обостриться атопический дерматит, но это заболевание не носит массового характера.
Какие-то симптоматики, которые связаны именно с тополиным пухом и переносом пыльцы, занимают не больше одного-двух процентов от общих каких-то болезней, и это чаще связано с атопическим дерматитом, который может обостряться в период цветения тополя. Но глобально большую проблему в виде тополиного пуха, пыльцы, цветения представляет … для людей, чем для животных пока ещеобъяснила она
Тем не менее ветеринар посоветовала ограничить прогулки с питомцами в период цветения тополя, когда на улице жарко и ветрено.
Конечно, когда совсем много этого пуха, жаркая, ветреная погода – это раздражает глаза, уши, дыхательные пути [собаки], поэтому лучше ограничить время прогулки. А в остальном можно очень сильно не переживать по этому поводуотметила Пьянова
Ранее москвичам рассказали, откуда на улицах и в парках столицы так много тополиного пуха.