Москва24 июн Вести.В России июнь сопровождается пуховой метелью, вызванной цветением тополей. О том, как избежать этого явления при озеленении территорий, рассказал ИС "Вести" кандидат биологических наук, доцент кафедры физиологии растений РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева Александр Анисимов.

Большое количество насаждений тополя связано с его быстрым ростом, указал эксперт. Чтобы исключить появление пуха, высаживать следует только мужские экземпляры.

Я думаю, что все-таки перспектива за мужскими экземплярами тополя. То есть культура, которая настолько была бы устойчива в городских условиях и настолько бы хорошо очищала воздух и настолько быстро росла… Нужно просто контролировать половую принадлежность на этапе, скажем так, закупки посадочного материала. Опять-таки, методы такие есть, это все та же генетика, но генетика... достаточно простая и рутинная. Поэтому на этом этапе можно контролировать сказал Анисимов

Также он указал, что для будущих посадок подойдут гибридные формы тополя.

У тополя пух — это что? Это семя, семя с выростом семенной кожуры. Поэтому, если мы будем использовать альтернативные методы размножения тополя, не семенами, допустим, вегетативная при помощи черенков, либо вообще микроклонально, в пробирке из ткани тополя выращивать новые растения, то тогда мы можем уйти, в принципе, от необходимости, грубо говоря, наличия мужчины и женщины для поддержания этой культуры в искусственном состоянии добавил Анисимов

С начала лета из-за поджогов тополиного пуха в ряде городов России произошли десятки пожаров. Специалисты советуют проводить очистку территории от пуха и, по возможности, проливать его скопления водой.