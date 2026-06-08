Москва8 июнВести.Десятки пожаров зафиксированы в регионах России из-за поджога тополиного пуха, сообщает SHOT.
Подобные инцидента фиксировались в Москве, Самаре, Ижевске, Кургане, Оренбурге и других городах.
В столице школьники подожгли тополиный пух рядом с припаркованными машинами и устроили пожарговорится в публикации
Также в Москве после поджога тополиного пуха вспыхнул гараж, внутри постройки находился ее владелец, он получил травму.
В Кургане горящий тополиный пух спровоцировал пожар в парке, его смогли потушить до прибытия спасательных расчетов, с огнем боролись посетители и сотрудники парка.
Отмечается, что поджог тополиного пуха является нарушением правил пожарной безопасности и наказывается штрафом от 5 до 15 тысяч рублей. В зоне действия действующего особого противопожарного режима штраф увеличивается до 10 – 20 тысяч рублей.
В МЧС призывают граждан к бдительности и напоминают, что огонь с горящего тополиного пуха может перекинуться на здания, автомобили и лесные массивы. Специалисты рекомендуют проводить очистку территории от пуха и, по возможности, проливать его скопления водой.
В ведомстве отмечают, что температура горения пуха достигает 800 градусов.