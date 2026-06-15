Москва15 июн Вести.Пирамидальные тополя, которые высаживались в Москве около полувека назад, сейчас находятся в лучшей стадии своего развития, поэтому выпадение пуха в этом году стало таким обильным. Об этом член Общественного совета Росприроднадзора Владислав Жуков сообщил в интервью ИС "Вести".

По словам эксперта, выпадение тополиного пуха - в первую очередь сезонное явление.

Те пирамидальные тополя, которые высаживались 50 лет назад, они действительно сейчас находятся в самой лучшей своей стадии, ну и поэтому мы видим вот эти вот эффекты отметил Жуков

Эксперт подчеркнул, что тополиный пух не забивает ливневые системы и вентиляции, а также не является аллергеном сам по себе. Он отметил, что дерево играет большую роль в очистке воздуха и хорошо приживается в городской среде.

По словам эксперта, лучшим средством для борьбы с тополиным пухом будет влажная уборка. Также он посоветовал закрывать окна и двери в период цветения дерева. Жуков также напомнил, что пух ни в коем случае нельзя поджигать.

Ранее эколог Владимир Пинаев сообщил, что аллергические реакции вызывает не сам тополиный пух, а пыльца растений, которую он переносит. Также он объяснил, почему в программах городского озеленения чаще всего использовались тополя.