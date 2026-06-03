Эксперт Комбарова заявила, что аллергии на тополиный пух не существует Эксперт Комбарова: тополиный пух не вызывает аллергии

Москва3 июн Вести.Тополиный пух сам по себе не вызывает аллергии у человека, заявила агентству ТАСС ученый секретарь кафедры "Охрана окружающей среды" Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Мария Комбарова.

Она объяснила, что за аллергические реакции ответственна пыльца других растений, которая оседает на нитях тополиного пуха - например, одуванчиков, злаковых, амброзии.

Если весь июнь человек постоянно кашляет и чихает, принято говорить, что у него аллергия на тополиный пух. Но ни целлюлозные волоконца, ни семена тополя не вызывают аллергической реакции у человека подчеркнула Комбарова

При этом пух также переносит на себе бактерии, споры грибов и другие патогены, которые могут вызвать у человека воспаление и инфекции, предупредила она.

Ранее врач Сергей Козырев сообщил, что подготовку к летнему сезону аллергии нужно начинать за 2-4 недели с похода к врачу, и предупредил, что заниматься самолечением опасно.