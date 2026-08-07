Ветеринар предупредил, каким собакам точно нельзя пробовать арбуз Ветеринар Шеляков: собакам с сахарным диабетом и другими проблемами нельзя арбуз

Москва7 авг Вести.Собакам с сахарным диабетом, склонностью к углеводным нарушениям или с проблемами с желудочно-кишечным трактом нельзя пробовать арбуз. Об этом предупредил в беседе с NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков.

Эксперт объяснил, что в арбузе большое количество воды и сахаров, поэтому его можно давать здоровым собакам только в умеренных количествах, причем очищенным от кожуры и семечек.

Рекомендуется воздержаться от ягоды, если у питомца есть сахарный диабет, склонность к различным углеводным нарушениям или проблемы с желудочно-кишечным трактом сообщил ветеринар

Кроме того, Михаил Шеляков указал на то, что арбуз может вызывать вздутие.

Вместе с тем, по словам ветеринара, также стоит быть осторожными при проблемах с почками у собак. Он уточнил, что это касается и пожилых собак, и щенков, у которых может быть "неадекватная реакция со стороны ЖКТ".

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