Москва7 авгВести.Собакам с сахарным диабетом, склонностью к углеводным нарушениям или с проблемами с желудочно-кишечным трактом нельзя пробовать арбуз. Об этом предупредил в беседе с NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков.
Эксперт объяснил, что в арбузе большое количество воды и сахаров, поэтому его можно давать здоровым собакам только в умеренных количествах, причем очищенным от кожуры и семечек.
Рекомендуется воздержаться от ягоды, если у питомца есть сахарный диабет, склонность к различным углеводным нарушениям или проблемы с желудочно-кишечным трактомсообщил ветеринар
Кроме того, Михаил Шеляков указал на то, что арбуз может вызывать вздутие.
Вместе с тем, по словам ветеринара, также стоит быть осторожными при проблемах с почками у собак. Он уточнил, что это касается и пожилых собак, и щенков, у которых может быть "неадекватная реакция со стороны ЖКТ".
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