Диетолог Мухина посоветовала есть арбуз и дыню отдельно от других продуктов

Названы продукты, употребление которых с арбузом и дыней грозит отравлением Диетолог Мухина посоветовала есть арбуз и дыню отдельно от других продуктов

Москва7 авг Вести.Диетолог Марият Мухина перечислила продукты, которые нельзя употреблять с арбузом и дыней, иначе трапеза может привести к резкой боли, отравлению и другим проблемам. Слова эксперта приводит NEWS.ru.

Собеседница журналистов рассказала, что в последнее время появился тренд употреблять алкогольные коктейли вместе с арбузом. Диетолог предупредила, что такое сочетание грозит вздутием в животе, расстройством стула, резкой болью и спазмами.

Также Мухина сообщила, что жирная, жареная или очень соленая пища замедляет "эвакуацию содержимого желудка", так как долго переваривается.

При добавлении к таким блюдам арбуза или дыни пищеварение пойдет медленно, неэффективно, с еще большей задержкой, что может привести к размножению болезнетворных бактерий и отравлению предостерегла диетолог

По ее словам, также арбуз и дыню не нужно сочетать с продуктами, богатыми белком. Речь идет о твороге, мясе, рыбе, яйцах и сырах, среди сыров эксперт перечислила брынзу, фету, козий и овечий сыр. Мухина объяснила, что эти продукты усваиваются с разной скоростью. Непереваренные белки в кишечнике вызывают брожение, приводят к вздутию, тяжести и метеоризму - повышенному газообразованию в желудочно-кишечном тракте, предупредила эксперт.

Диетолог также рассказала, что арбуз и дыня активируют клетчатку в хлебе, что ведет к газообразованию.

Помимо этого, специалист сообщила, что употребление арбуза и дыни с молочными и кисломолочными продуктами может привести к дискомфорту в ЖКТ, вызвать изжогу и рефлюксы. Рефлюкс - это обратный заброс содержимого полого органа (например, из желудка в пищевод или из двенадцатиперстной кишки в желудок).

Мухина подытожила, что арбузы лучше есть как отдельное блюдо, без сочетания с другими продуктами – за полтора-два часа до или после другой еды.

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