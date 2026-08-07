Москва7 авг Вести.Гладкий срез, неестественно красный цвет мякоти и желто-оранжевые прожилки говорят о высоком содержании нитратов в арбузе, рассказала РИА Новости замдиректора Новороссийского филиала ФГБУ "Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК", фитосанитарный биолог Татьяна Мамонова.

Гладкий срез без крупинок, неестественно красный цвет мякоти и желто-оранжевые прожилки могут указывать на обилие нитратов сказала Мамонова

Она подчеркнула, точное содержание веществ в арбузе может дать только лабораторный анализ. Чтобы получить отравление, взрослому достаточно 400-500 миллиграммов нитратов в день, для ребенка - 40-50 миллиграммов. Биолог добавила, что самая безопасная в арбузе сердцевина. Хранить разрезанную полосатую ягоду рекомендовано в холодильнике не более 12 часов.

Ранее врач рассказала о норме употребления арбуза взрослым и детям. Здоровому взрослому человеку - 300-500 граммов в день, детям от 100 до 300 граммов