Москва11 июл Вести.Чтобы выбрать качественную клубнику, нужно обращать внимание на ее хвостики, сообщила NEWS.ru врач — диетолог-нутрициолог ФНКЦ ФМБА России Анна Бражникова. По словам специалиста, покупателя должны насторожить пластиковый вид ягод и отсутствие насыщенного аромата.

Когда мы говорим о летней клубнике, главная ошибка — гнаться за размером и формой. Безопасная и сладкая ягода никогда не выглядит как пластиковая. В первую очередь важно оценить "хвостики": они должны быть ярко-зелеными и свежими, а не сухими и коричневыми. Запах должен быть насыщенным, цвет — равномерным и ярким, а семечки — глубоко "утоплены" и не торчать наружу. Если кончик ягоды белый или зеленоватый — она не дозрела или содержит нитраты заявила Бражникова

Нутрициолог добавила, что при покупке черешни и абрикосов следует выбирать плоды с зеленой плодоножкой. Она уточнила, что фрукты должны быть упругими и без вмятин.

Для черешни и абрикосов важно, чтобы плодоножка была зеленой и свежей; сухой коричневый черенок выдает залежалый товар. Мякоть не должна быть ватной — необходимо выбирать упругие плоды без вмятин резюмировала специалист

Ранее, 9 июля, доктор медицинских наук, вице-президент Общества врачей России и председатель Партии пенсионеров Эрик Праздников рассказал о безопасном объеме потребления черешни. По его словам, людям без жалоб на здоровье рекомендуется съедать не более 500 граммов этой ягоды в день и не более 250 граммов за один прием. Он подчеркнул, что черешню стоит есть с осторожностью, поскольку в ней много сахаров, клетчатки и сорбита, а их избыток способен вызвать дискомфорт.