Москва14 июл Вести.В жаркую погоду суши и роллы могут быть опасны, так как при длительной доставке заказа в этих блюдах может ускориться размножение бактерий, что повышает риск отравления. Об этом ИС "Вести" заявила врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" "ФИЦ питания и биотехнологии" Галина Емельянова.

Даже если [доставка] несколько часов … продукт контактирует, находится не в надлежащих условиях, то есть должен ведь храниться в холодильнике. А тут получается, что температура воздуха может достигать 30°C, в холодильнике 5°C, как правило. То есть связанное с неправильным хранением при высокой температуре длительное время сказала врач

Ранее сообщалось, что в городе Зарайск Московской области возбуждено уголовное дело после массового отравления роллами.