Диетолог рассказала, почему беременным женщинам категорически нельзя есть роллы Врач призвала беременных женщин отказаться от суши и роллов

Москва14 июл Вести.Беременным женщинам категорически нельзя есть роллы и суши из-за риска потери ребенка. Об этом ИС "Вести" заявила врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" "ФИЦ питания и биотехнологии" Галина Емельянова.

По ее словам, в роллах могут быть бактерии листерии, заражение которыми обычно протекает, как ОРВИ. Однако у беременных женщин возможны серьезные осложнения.

У беременных может быть поражение плода. И, то есть, прерыванием беременности может закончиться … поэтому вот беременным нельзя суши употреблять. А из паразитов... Тут получается, что это если неправильно приготовили суши, потому что это редко встречается, там могут быть такие паразиты, как анизакиды. Это чаще всего они даже в крайних случаях удаляются хирургически сказала врач

Ранее Емельянова заявила, что роллы и суши – не продукт ежедневного употребления, так как эта пища содержит много соли и насыщенных жиров.