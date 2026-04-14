Врач предупредила об опасности сочетания плова и салатов с майонезом Врач предостерегла россиян от употребления плова одновременно с майонезом

Москва14 апр Вести.Врач-гепатолог Татьяна Васильева посоветовала россиянам никогда не есть вместе с пловом салаты, заправленные майонезом. Об этом она сообщила в беседе с РИА Новости.

По ее словам, плов сам по себе содержит много жира: там есть бараний курдюк и растительное масло. Добавлять калории с помощью майонеза опасно, потому что это увеличивает нагрузку на печень и поджелудочную железу.

С пловом едят только сам плов, ачик-чучук, пьют зеленый чай и едят простую лепешку. Никаких салатов с майонезом, ничего подобного быть не должно цитирует Васильеву агентство

Врач напомнила о том, что во время путешествий турист должен помнить о состоянии поджелудочной железы и желудка.