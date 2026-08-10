Москва10 авг Вести.Любые передержки домашних животных несут в себе опасность. Об этом в беседе с KP.RU предупредил ветеринар Андрей Щелков.

По его словам, при смене привычной обстановки у животного начинается стресс, который приводит к ослаблению иммунитета.

Любые передержки животных опасны... Как минимум готовьтесь лечить животное от блох. С точки зрения здоровья питомца безопаснее нанимать выездного специалиста. Который будет приходить к вам домой, кормить и выгуливать сказал Щелков

Вместе с тем юрист Андрей Куликов дал советы россиянам, которые планирует отдать животное на передержку. В первую очередь он рекомендовал заключать договор с компанией, физическим лицом или ИП, которые предоставляют соответствующие услуги. Кроме того, эксперт призвал внимательно осмотреть животное и подписать акт приема-передачи. Если у питомца обнаружены раны, необходимо сразу вызвать полицию, добавил Куликов.

Ранее опрос показал, что в России 18% владельцев домашних животных берут питомцев с собой в поездки, поскольку не готовы никому доверить заботу о них.