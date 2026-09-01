Ветеринар рассказал, сколько у собаки может быть усов Ветеринар Шеляков: количество усов индивидуально у собак, но в среднем - 24

Москва1 сен Вести.У собак количество усов серьезно отличается в зависимости от породы и особи, но в среднем может достигать 24 штуки. Об этом рассказал ветеринарный врач Михаил Шеляков в комментарии изданию "Абзац".

В среднем, у них, как у кошек, по 12 с каждой стороны, то есть, 24, но может доходить до сорока сообщил ветеринар

По словам ветеринара, усы относятся к коже, от ее состояния зависит и их здоровье. Шеляков уточнил, что дефицит серы может привести к тому, что усы станут хрупкими и будут обламываться.

Ветеринар указал на то, что внешний вид усов, их длина, упругость и блеск могут говорить о состоянии животного. Если они ломаются, то это говорит о проблемах со здоровьем у питомца, даже если на вид животное здорово, предупредил ветеринар.

По рассказу Шелякова, нарушение обмена веществ более чем в половине случаев может быть спровоцировано паразитарными заболеваниями. То есть если у животного проблемы с кожей, то у него может быть паразитарный дерматит, причем паразиты могут быть незаметными – например, находятся в кишечнике. Эксперт подытожил, что при подозрениях на нарушение обмена веществ и связанное с ним заболевании кожи у домашнего любимца нужно первым делом избавиться от кишечных паразитов.

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