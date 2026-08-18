Москва18 авг Вести.Ветеринарный врач и хирург Виталий Федякин в интервью ИС "Вести" назвал возможную причину гибели собак, которую связывают с применением отечественной вакцины "Мультикан-8".

В СМИ появились сообщения о гибели собак и тяжелых осложнениях после прививки от бешенства отечественным препаратом. По словам ветеринара, это может быть связано с превышением дозировки вакцины.

"Мультикан 8" — достаточно хорошая вакцина, это наша отечественная разработка. На протяжении пяти лет проблем у нас никаких не было. Вопрос может возникать потому, что там есть определенные весовые линейки, по которым делается вакцина. Если сделать дозу больше, она может вызвать определенные аллергические реакции, но за всю работу у нас ни одной гибели животных не было отметил Виталий Федякин

Кроме того, по его мнению, осложнения могут быть также связаны с заболеваниями у животных, которые владельцы скрывают от ветеринаров.

Скорее всего, это проблема не в препарате, а во владельцах животных, потому что животные могли быть нездоровыми. Когда нам приносят животное, мы спрашиваем о его самочувствии и проведенных обследованиях. Потом проводим предварительный осмотр, измеряем температуру... У нас бывает так называемый ветеринарный терроризм со стороны владельцев. Проходит месяц после вакцинации, собака заболевает, умирает, они сваливают это на вакцину считает специалист

Производитель вакцины ООО "Ветбиохим" выразили глубокое соболезнование владельцам погибших животных и заявили, что вакцина 20-й серии, от которой якобы пострадали собаки, прошла все процедуры контроля качества. В компании намерены установить причинно-следственную связь между применением вакцины и случаями гибели.