Москва23 сен Вести.После гибели собак от вакцины "Мультикан-8" россиян призвали не делать поспешных выводов о ее производителе. Такое мнение высказал ИС "Вести" заслуженный ветеринарный врач России Сергей Середа.

Я бы не спешил с выводами, пока окончательно не закончилась проверка и внутренняя проверка организации, не надо делать никаких выводов. А то мы все привыкли делать выводы. Сегодня это у нас единственное высоконаучное производство, которое делает вакцины. Давайте мы его уничтожим и что мы будем делать? Опять сейчас заменим вакцины импортными вакцинами. Но, мне кажется, это негосударственная политика. Должно быть и то, и то … К нашим производителям надо относиться бережно, а в производстве всякие истории бывают