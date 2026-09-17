Адвокат сообщил о праве хозяев погибших от "Мультикана" собак на компенсацию

Адвокат Жаров: хозяева погибших от "Мультикана" собак имеют право на компенсацию Адвокат сообщил о праве хозяев погибших от "Мультикана" собак на компенсацию

Москва17 сен Вести.По закону хозяева собак, погибших от вакцины "Мальтикан-8", в которой нашли смертельный вирус Ауески, имеют право на получение компенсации. Об этом заявил управляющий партнер адвокатского бюро Москвы "Жаров Группа" Евгений Жаров.

По его словам, которые приводит KP.RU, гибель питомца после введения препарата, в котором Россельхознадзор официально подтвердил наличие живого вируса – классический случай причинения вреда источником повышенной опасности.

По статье 1079 Гражданского Кодекса РФ производитель обязан возместить вред независимо от вины, если не докажет, что он возник вследствие непреодолимой силы сказал Жаров

Уточняется, что в сумму материального ущерба компенсации входит стоимость самого животного, расходы на услуги ветклиники, включая саму прививку, лечение, реанимационные процедуры, стационар и прочее.

16 сентября сообщалось, что производство всех серий вакцины для животных "Мультикан" в России приостановлено после ЧП с попаданием опасного вируса.