Москва16 сенВести.Производство всех серий вакцины для животных "Мультикан" в России приостановлено после ЧП с попаданием опасного вируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на производителя, компанию "Ветбиохим".
Россельхознадзор ранее выявил в 20-й серии вакцины для животных "Мультикан-8" смертельный для собак вирус болезни Ауески.
Производство всех серий вакцины "Мультикан" в данный момент приостановленотмечается в сообщении производителя
Также "Ветбиохим" выразил соболезнования в связи с гибелью домашних животных.
Мы работаем с хозяевами погибших и пострадавших животныхзаявили в компании
Ранее "Ветбиохим" сообщал, что изымает серии и ведет процесс уничтожения вакцины.