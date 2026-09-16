Производство вакцины для животных "Мультикан" в России полностью остановили

Производство вакцины "Мультикан" для животных приостановлено после ЧП с вирусом Производство вакцины для животных "Мультикан" в России полностью остановили

Москва16 сен Вести.Производство всех серий вакцины для животных "Мультикан" в России приостановлено после ЧП с попаданием опасного вируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на производителя, компанию "Ветбиохим".

Россельхознадзор ранее выявил в 20-й серии вакцины для животных "Мультикан-8" смертельный для собак вирус болезни Ауески.

Производство всех серий вакцины "Мультикан" в данный момент приостановлен отмечается в сообщении производителя

Также "Ветбиохим" выразил соболезнования в связи с гибелью домашних животных.

Мы работаем с хозяевами погибших и пострадавших животных заявили в компании

Ранее "Ветбиохим" сообщал, что изымает серии и ведет процесс уничтожения вакцины.