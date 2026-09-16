Москва16 сен Вести.Компания "Ветбиохим", которая является производителем вакцины для животных "Мультикан-8", изымает серии и ведет процесс уничтожения вакцины, сообщили РБК представители компании.

Ранее Россельхознадзор сообщил о выявлении в 20-й серии "Мультикан-8" смертельный для собак вирус болезни Ауески. Проверку вакцины провел Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ "ВГНКИ").

Уже с 18 августа мы самостоятельно проводим работу по изъятию серии и сейчас ведем процесс уничтожения вакцины. Кроме того, мы забираем на исследование контрольные пробы с каждой возвращенной партии Сообщили в "Ветбиохиме"

На предприятии, как подчеркнули в компании, проходят все надлежащие мероприятия по санитарной обработке линии, а также замене всех необходимых элементов технологической цепочки.

Сейчас вся серия вакцины снята с производства до выяснения причин попадания в препарат вируса. Компания "Ветбиохим" выразила соболезнования и сожаление по поводу произошедшего.