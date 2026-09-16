Axios: в Демпартии США случился раскол из-за законопроекта о санкциях против РФ

В Демократической партии США произошел раскол из-за санкций против России Axios: в Демпартии США случился раскол из-за законопроекта о санкциях против РФ

Москва16 сен Вести.В Демократической партии США произошел раскол из-за продвигаемого республиканцами в Палате представителей Конгресса США законопроекта об антироссийских санкциях, сообщает портал Axios.

Руководство Демократической партии в Палате представителей открыто выступает против законопроекта о санкциях против России, который должен поступить на голосование на этой неделе, но не все члены фракции пока готовы занять такую ​​позицию отмечает Axios

Законопроект вызывает серьезные опасения у демократов, поскольку предоставляет администрации США возможность вводить пошлины в размере до 100% в отношении пяти крупнейших импортеров российской нефти.

Демократам предстоит выбор - поддержать помощь Украине или согласиться с передачей администрации президента США Дональда Трампа широких полномочий в торговой политике.

Демократы в Палате представителей твердо поддерживают Украину, но закон Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) о введении санкций против России и Ирана принесет больше вреда, чем пользы отмечено в совместном заявлении конгрессменов-демократов Грега Микса, Дона Байера и Ричарда Нила

Палата представителей Конгресса США намерена на следующей неделе начать рассмотрение законопроекта о новых антироссийских санкциях.

Законопроект предполагает введение пошлины в размере 100% против пяти стран – крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также пошлины в размере 500% на весь импорт из России в США и санкции против ряда крупнейших российских банков.

Между тем Грегори Микс, Ричард Нил и Дон Байер, представляющие ключевые комитеты по иностранным делам, доходам и расходам, а также совместный экономический комитет, выступили против ужесточения санкций против России.

По мнению этих конгрессменов, законопроект слишком сильно расширяет полномочия президента США в отношении пошлин и позволяет ему распоряжаться санкционными инструментами.