В США заявили, что закон о санкциях против РФ принесет больше вреда, чем пользы

В Конгрессе демократы выступили против принятия проекта санкций Грэма В США заявили, что закон о санкциях против РФ принесет больше вреда, чем пользы

Москва12 сен Вести.Три демократа в Палате представителей США предупредили о возможных последствиях законопроекта о санкциях против России и Ирана имени сенатора Линдси Грэма. Заявление опубликовано на сайте Комитета по путям и средствам Палаты представителей.

С заявлением выступили старший член Комитета по путям и средствам Ричард Нил, старший член Комитета по иностранным делам Палаты представителей Грегори Микс и старший член Совместного экономического комитета Конгресса Дон Бейер после того, как руководство Палаты представителей от республиканцев назначило голосование по законопроекту на следующую неделю.

Закон о санкциях Линдси О. Грэма против РФ и Ирана принесет больше вреда, чем пользы говорится в заявлении демократов

Отмечается также, что документ весьма расширит полномочия президента США в сфере тарифов, но при этом не предусматривает санкции против России. Законодатели предостереги, что впоследствии это может привести к росту цен в США и в долгосрочной перспективе ослабить поддержку Украины.

По заявлению демократов, они выступают за двухпартийные и двухпалатные переговоры для подготовки законопроекта, который сможет получить поддержку обеих палат Конгресса.

Они указали также, что президент США Дональд Трамп уже обладает полномочиями для расширения санкций против тех, кто поддерживает Россию.

Мы вновь призываем его сделать это без дальнейших задержек говорится в заявлении

Ранее сообщалось, что Конгресс США может столкнуться с трудностями при быстром принятии нового пакета санкций против России из-за разногласий между демократами и американским президентом Дональдом Трампом.