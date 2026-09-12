Демократы в Конгрессе США выступили против антироссийского законопроекта Грэма Старшие конгрессмены-демократы заявили, что против антироссийского законопроекта

Москва12 сен Вести.Против законопроекта покойного Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) об ужесточении санкций против России выступил ряд демократов в ключевых комитетах Палаты представителей Конгресса США, передает ТАСС. Такое заявление сделали старшие демократы Грегори Микс, Ричард Нил и Дон Байер , представляющие ключевые комитеты по иностранным делам, доходам и расходам, а также совместный экономический.

Демократы в Палате представителей твердо поддерживают Украину. Однако Закон о санкциях в отношении России и Ирана имени Линдси Грэма нанес бы больше вреда, чем пользы говорится в заявлении

По словам конгрессменов, законопроект слишком сильно расширяет полномочия президента США в сфере импортных пошлин и позволяет ему гибко распоряжаться санкционными инструментами. Демократы уверены, что все это грозит ростом цен в США и подрывом долгосрочной поддержки Украины.

На данный момент Палату представителей контролируют республиканцы, и она начнет обсуждать законопроект Грэма на следующей неделе - 14 сентября.

Законопроект о санкциях против России и Ирана, разработчиком которого был Линдси Грэм, застрял в Палате представителей Конгресса США из-за спора президента США Дональда Трампа с демократами о тарифных полномочиях президента.