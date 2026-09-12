В США на следующей неделе намерены рассмотреть законопроект о санкциях против РФ Bloombe: Палата представителей США на следующей неделе обсудит санкции против РФ

Москва12 сен Вести.Палата представителей США планирует на следующей неделе начать рассмотрение законопроекта о новых антироссийских санкциях. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Речь идет об американском законопроекте о новых санкциях против России, который разработан при участии покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

Законопроект о санкциях против России, подавляющим большинством голосов принятый Сенатом США в прошлом месяце, будет вынесен на голосование в Палате представителей на следующей неделе сказано в публикации

Ранее, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выступила с предложением усилить санкционное давление на Россию.

Издание Politico сообщило, что в новый пакет санкций могут внести 1,6 тыс. физических и юридических лиц. Новый пакет станет "одним из самых крупных" с начала украинского конфликта.

Законопроект о санкциях предполагает введение 100% пошлины против пяти стран-крупнейших покупателей российских энергоносителей, пошлины в размере 500% на весь импорт из России в США, а также санкции против ряда крупнейших банков РФ.