Стало известно, когда ЕС может принять новый пакет антироссийских санкций Politico: октябрьский пакет санкций ЕС против РФ затронет 1600 физлиц и компаний

Москва31 авг Вести.Евросоюз планирует в октябре внести около 1,6 тыс. физических и юридических лиц в новый пакет санкций против России. Об этом сообщает европейская версия издания Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, новый пакет рестрикций станет "одним из самых крупных" с начала украинского конфликта. Поводом для ужесточения давления, как пишет Politico, послужила якобы имеющая место активизация Москвой гибридных атак на сообщество. Ожидается, что санкции будут представлены в середине октября на встрече лидеров ЕС.

Обсуждается включение в черные списки 1600 лиц, в том числе 800 физлиц и 800 компаний из России. Санкционный вопрос предварительно рассмотрят на неформальной встрече глав МИД стран ЕС, которая пройдет 1-2 сентября в Уиклоу (Ирландия).

Ужесточение санкционного давления связывают в том числе с инцидентом в Лейпциге: вечером 4 августа на летном поле аэропорта Лейпциг/Галле рядом с украинским грузовым самолетом был найден беспилотник с самодельным взрывным устройством, детонатор которого не сработал, а той же ночью второй БПЛА столкнулся с грузовым самолетом компании DHL. Позже следователи обнаружили третий беспилотник и следы около 50 граммов гексогена; глава МВД Германии Александер Добриндт назвал произошедшее "сценарием гибридной атаки", не исключив причастности иностранных государств, а расследованием занялась Генпрокуратура ФРГ.

Европейские СМИ писали, что канцлер Фридрих Мерц планирует в начале текущей недели возложить ответственность за инцидент на Россию и объявить о масштабных ответных мерах, сочетающих новые санкции ЕС и самостоятельные шаги ФРГ.

Ранее, в конце июля, Bloomberg сообщал, что Евросоюз намерен ввести ограничения против более чем 1,6 тыс. компаний, которые в Брюсселе называют связанными с Россией; в случае принятия этот пакет станет крупнейшим в истории.

Москва считает вводимые ограничения незаконными. "Я не думаю, что приходится говорить о достижении санкционного предела. Его не существует, также не существует предела безумия", - заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в конце июля. По его словам, в арсенале остаются лишь те меры, которые "прямо будут бить по интересам целого ряда стран - участниц ЕС", и "уже гораздо больнее".