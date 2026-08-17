Каллас: ЕС готовит самый масштабный с 2022 года пакет антироссийских санкций Каллас: ЕС готовит самый масштабный пакет санкций против России

Москва17 авг Вести.Европейский союз (ЕС) готовится осенью существенно усилить санкционное давление на Россию, заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас в интервью немецкому изданию Die Welt.

Новый пакет санкций станет самым масштабным с 2022 года, когда Россия начала проведение специальной военной операции (СВО) на Украине, отметила Каллас.

Если его (новый пакет санкций - прим. ред.) примут, то количество российских физических лиц, компаний и организаций, попавших под санкции, увеличится на треть. Давление необходимо усилить приводит Die Welt слова Каллас

Одобрение Сенатом США законопроекта о санкциях против России, предложенного покойным сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), "вселяет надежду на сближение Европы и США", заявила Каллас.

Последний, 21-й пакет антироссийских санкций ЕС утвержден 23 июля. В санкционный список включили 170 юридических и 48 физических лиц.

Между тем глава МИД Ирландии Хелен Макэнти не исключила отказа ЕС от крупных пакетов антироссийских санкций в пользу более частых и поэтапных ограничений.