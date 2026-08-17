Москва17 авгВести.Европейский союз (ЕС) готовится осенью существенно усилить санкционное давление на Россию, заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас в интервью немецкому изданию Die Welt.
Новый пакет санкций станет самым масштабным с 2022 года, когда Россия начала проведение специальной военной операции (СВО) на Украине, отметила Каллас.
Если его (новый пакет санкций - прим. ред.) примут, то количество российских физических лиц, компаний и организаций, попавших под санкции, увеличится на треть. Давление необходимо усилитьприводит Die Welt слова Каллас
Одобрение Сенатом США законопроекта о санкциях против России, предложенного покойным сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), "вселяет надежду на сближение Европы и США", заявила Каллас.
Последний, 21-й пакет антироссийских санкций ЕС утвержден 23 июля. В санкционный список включили 170 юридических и 48 физических лиц.
Между тем глава МИД Ирландии Хелен Макэнти не исключила отказа ЕС от крупных пакетов антироссийских санкций в пользу более частых и поэтапных ограничений.