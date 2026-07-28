Bloomberg: ЕС планирует ввести санкции против 1,6 тыс. компаний за помощь России

ЕС введет санкции против 1,6 тысячи компаний за якобы помощь России, узнали СМИ Bloomberg: ЕС планирует ввести санкции против 1,6 тыс. компаний за помощь России

Москва28 июл Вести.Европейский союз намерен ввести санкции против более чем 1,6 тысячи компаний, которые якобы помогают России. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации журналистов, это будет рекордное число компаний, включенных Брюсселем в санкционный список в рамках одного пакета ограничений.

Европейский союз планирует ввести санкции против более чем 1600 компаний, которые, по его утверждению, помогают России говорится в публикации

Уточняется, что новый пакет готовит Европейская служба внешних связей. По данным агентства, работа над документом продолжается уже в течение нескольких месяцев.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ЕС, вводя новые антироссийские санкции, беспросветно зарыл себя в яму. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ЕС практически исчерпал возможности для введения новых ограничений против Москвы без негативных последствий для собственной экономики.