Мерц: ФРГ, ЕС и НАТО вместе готовят ответ на происшествие с БПЛА в Лейпциге

Мерц анонсировал скоординированный ответ ФРГ, ЕС и НАТО на инцидент в Лейпциге Мерц: ФРГ, ЕС и НАТО вместе готовят ответ на происшествие с БПЛА в Лейпциге

Москва30 авг Вести.Власти Германии совместно с Евросоюзом и альянсом НАТО готовят ответ на инцидент с беспилотником в Лейпциге, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц телеканалу ARD.

Он подчеркнул, что расследование инцидента вышло на финальную стадию.

В правительстве Германии достигнуто широкое согласие относительно того, как именно мы ответим. В ближайшие дни мы заявим об этом совершенно четко… [Ответ] уже скоординирован. Он также будет окончательно согласован с Европейским союзом и партнерами по НАТО сообщил Мерц

Ранее издание Politico сообщило, что Берлин готовит обвинения и новые санкции против России в связи с попыткой атаки неизвестного беспилотника в Лейпциге, которая произошла 5 августа. Уточнялось, что официальное объявление о них может произойти одновременно со встречей министров иностранных дел стран ЕС в Ирландии.

Посольство России в ФРГ назвало инцидент и последующие обвинения в адрес Москвы "наспех состряпанной провокацией". В Службе внешней разведки РФ также отметили, что немецкие политики и европейские СМИ возложили ответственность на Россию еще до получения хотя бы предварительных результатов расследования.