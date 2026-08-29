Politico: Мерц может обвинить Россию в инциденте с дроном в Лейпциге

Германия готовит обвинения и санкции против России после инцидента с БПЛА Politico: Мерц может обвинить Россию в инциденте с дроном в Лейпциге

Москва29 авг Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц может обвинить Россию в попытке атаки беспилотника в Лейпциге и объявить о новых масштабных санкциях против Москвы. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, соответствующие меры могут коснуться ряда российских субъектов. Объявить о них планируют в начале следующей недели, однако решение может быть принято раньше.

Объявление запланировано на начало следующей недели, совпадая со встречей министров иностранных дел ЕС в Ирландии во вторник, но может быть сделано и раньше в зависимости от решения Мерца говорится в материале

Источники Politico не уточнили, какие именно ограничения может ввести Берлин. При этом один из собеседников издания заявил, что новых высылок российских дипломатов или закрытия Русского дома в Берлине будет недостаточно. В качестве возможных мер он назвал усиление санкций и увеличение поставок оружия Украине.

Инцидент произошел 5 августа. В полицейском управлении Лейпцига сообщили, что сотрудник аэропорта Лейпцига/Галле обнаружил беспилотник с неизвестным взрывным устройством в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. СМИ также сообщали, что грузовой самолет DHL столкнулся над аэропортом с неизвестным объектом, предположительно БПЛА.

В российском посольстве в Берлине инцидент и последующие обвинения в адрес Москвы назвали "наспех состряпанной провокацией". В Службе внешней разведки РФ также заявили, что немецкие политики и европейские СМИ возложили ответственность на Россию еще до получения предварительных результатов расследования.