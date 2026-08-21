ФРГ изучает возможность введения санкций против Русского дома в Берлине Spiegel: Берлин думает о санкциях против Русского дома из-за БПЛА в Лейпциге

Москва21 авг Вести.Правительство Германии изучает возможность санкций против Русского дома в Берлине после инцидента с беспилотником со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига/Галле, сообщает Der Spiegel.

Инцидент произошел еще 4 августа. По данным немецкой газеты Zeit, начиненный взрывчаткой БПЛА подлетел к перевозившему военный груз украинскому самолету Ан-24, стоявшему на стоянке, и повредил его крыло. Взрывное устройство в итоге не сработало.

По данным журнала, происшествие вновь вызвало дискуссию о деятельности Русского дома, хотя доказательств причастности России к инциденту нет. В Берлине уже обсуждают меры, которые впервые могут затронуть эту организацию, а расторжение соглашения о ее работе больше не исключается.

Деятельность Русского дома регулируют два германо-российских соглашения: одно касается участка на Фридрихштрассе и действует 99 лет с 2013 года, второе – работы культурно-информационных центров. Последнее можно расторгнуть каждые пять лет, ближайшая возможность для Германии – 7 июня 2027 года.

Ранее Берлин избегал такого шага, поскольку договор также касается Институтов Гете в Москве и Санкт-Петербурге, и Германия опасалась ответных мер. В МИД ФРГ сообщили Der Spiegel, что правительство постоянно проверяет правовую основу работы Русского дома. Предварительное решение может быть принято на следующей неделе.

При этом ранее представители партий ХДС и СДПГ признали, что для прекращения работы Русского дома в Берлине нет простых правовых оснований.

Как отмечал чрезвычайный и полномочный посол РФ в Германии Сергей Нечаев, Русский дом открыт для свободного визита, и большое число не только россиян, но и немцев до сих пор посещают различные мероприятия, несмотря на агрессивные нападки со стороны местных властей.