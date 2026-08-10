Zeit: дрон со взрывчаткой столкнулся с украинским самолетом в Лейпциге

Дрон столкнулся с украинским самолетом в аэропорту Лейпцига Zeit: дрон со взрывчаткой столкнулся с украинским самолетом в Лейпциге

Москва10 авг Вести.В аэропорту Лейпцига (Германия) начиненный взрывчаткой беспилотник врезался в крыло украинского самолета, перевозившего военный груз. Об этом пишет немецкая газета Zeit со ссылкой на осведомленные источники.

Инцидент произошел еще 4 августа. По данным издания, БПЛА подлетел к украинскому грузовому самолету Ан-24, стоявшему на стоянке, и повредил его крыло. Взрывное устройство в итоге не сработало.

Крылья — особенно уязвимые части самолета, поскольку в них обычно размещаются топливные баки. Любой, кто захочет взорвать самолет, взорвет бомбу именно там говорится в статье

Ранее СМИ сообщали, что БПЛА находился между двумя украинскими грузовыми самолетами.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт назвал произошедшее "гибридной атакой" нового уровня, призвав при этом не делать преждевременных выводов до завершения расследования.