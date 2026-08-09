Москва9 авг Вести.Истребители F-16 Североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD) перехватили несколько частных самолетов над резиденцией президента США Дональда Трампа в Бедминстере (штат Нью-Джерси). Об этом ведомство сообщило в социальной сети X.

Как уточнили в командовании, летательные аппараты малой авиации нарушили временный режим запрета на полеты над территорией гольф-клуба, где американский лидер проводил выходные. Все нарушители были оперативно перехвачены и без происшествий сопровождены за пределы закрытой зоны.