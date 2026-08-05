Вооруженного мужчину задержали возле гольф-клуба Трампа в Калифорнии В Калифорнии накануне визита Трампа задержали вооруженного мужчину у гольф-клуба

Москва5 авг Вести.Полиция задержала вооруженного мужчину, который прогуливался вблизи гольф-комплекса президента США Дональда Трампа в Калифорнии за двое суток до прибытия туда главы государства.

Инцидент произошел 2 августа, когда работавшие под прикрытием федеральные агенты обратили внимание на подозрительного посетителя, сообщает телеканал CNN News со ссылкой на департамент шерифа округа Лос-Анджелес.

Мужчина, который привлек внимание агентов, передвигался по территории поля для гольфа, вел фото- и видеосъемку и, по всей видимости, наблюдал за организацией защитных мероприятий и планированием мер безопасности.

Силовики установили личность задержанного. Им оказался 38-летний Джанин Джон Тэле, ранее уже попадавший под следствие по подозрению в совершении ограбления. В настоящее время он находится под арестом.

В момент задержания при нем находился магазин с патронами. При последующем досмотре автомобиля Тэле сотрудники полиции изъяли заряженный пистолет и дополнительный боекомплект. Кроме того, в ходе обыска квартиры мужчины были обнаружены образцы оружия, бронежилет и несколько записных книжек, содержавших текстовые материалы "настораживающего содержания".

Через два дня после произошедшего Трамп прилетел в Калифорнию для участия в запланированных публичных мероприятиях.

Ранее в Минюсте США сообщили о новой попытке покушения на Трампа.