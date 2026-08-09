Трамп заявил, что Вашингтон вполсилы ведет переговоры с Ираном

Трамп: США ведут с Тегераном переговоры вполсилы Трамп заявил, что Вашингтон вполсилы ведет переговоры с Ираном

Москва9 авг Вести.Вашингтон вполсилы ведет переговоры с Тегераном, в то время как экономическая ситуация в Иране якобы становится хуже, утверждает президент США Дональд Трамп.

Мы ведем с ними переговоры лишь вполсилы​​​. Мы просто наблюдаем за Ираном, где огромная инфляция и практически нет денег сказал Трамп в ходе телефонного интервью с изданием Axios

По словам американского лидера, США действуют "без лишнего шума". Глава Белого дома также добавил, что американская военно-морская блокада иранских портов якобы ухудшила состояние экономики Тегерана.

Это как шахматная партия охарактеризовал Трамп переговоры с Тегераном

Президент США ранее заявлял, что американская военная операция против Ирана близится к завершению, подчеркнув, что лично участвует в переговорах с Исламской республикой.