Москва9 авгВести.Вашингтон вполсилы ведет переговоры с Тегераном, в то время как экономическая ситуация в Иране якобы становится хуже, утверждает президент США Дональд Трамп.
Мы ведем с ними переговоры лишь вполсилы. Мы просто наблюдаем за Ираном, где огромная инфляция и практически нет денегсказал Трамп в ходе телефонного интервью с изданием Axios
По словам американского лидера, США действуют "без лишнего шума". Глава Белого дома также добавил, что американская военно-морская блокада иранских портов якобы ухудшила состояние экономики Тегерана.
Это как шахматная партияохарактеризовал Трамп переговоры с Тегераном
Президент США ранее заявлял, что американская военная операция против Ирана близится к завершению, подчеркнув, что лично участвует в переговорах с Исламской республикой.