Иран назвал недвижимость Трампа на Ближнем Востоке законной целью для ударов

Недвижимость Трампа на Ближнем Востоке может быть атакована Ираном Иран назвал недвижимость Трампа на Ближнем Востоке законной целью для ударов

Москва16 июл Вести.Иранские вооруженные силы считают недвижимость американского президента Дональда Трампа в ОАЭ и Саудовской Аравии законной целью для ударов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КСИР.

Уточняется, что атаке могут подвергнуться, в частности, небоскребы и гольф-клубы лидера США, среди которых Trump International Hotel & Tower (Дубай), Trump Plaza (Джеда), Trump Tower (Эр-Рияд).

Активы Трампа в списке законных целей Ирана говорится в заявлении

Ранее журналисты CBS сообщили, что американский президент в приватных беседах выражает недовольство ходом военной операции против Ирана, считая, что конфликт продолжается слишком долго.