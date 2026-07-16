Москва16 июлВести.Иранские вооруженные силы считают недвижимость американского президента Дональда Трампа в ОАЭ и Саудовской Аравии законной целью для ударов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КСИР.
Уточняется, что атаке могут подвергнуться, в частности, небоскребы и гольф-клубы лидера США, среди которых Trump International Hotel & Tower (Дубай), Trump Plaza (Джеда), Trump Tower (Эр-Рияд).
Активы Трампа в списке законных целей Иранаговорится в заявлении
Ранее журналисты CBS сообщили, что американский президент в приватных беседах выражает недовольство ходом военной операции против Ирана, считая, что конфликт продолжается слишком долго.