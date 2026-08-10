ВСУ приказали эвакуировать или убить окруженных в Харьковской области наемников

Наемники из Бразилии и Испании оказались в окружении в районе Волчанска ВСУ приказали эвакуировать или убить окруженных в Харьковской области наемников

Москва10 авг Вести.В Харьковской области в окружение попали наемники из Бразилии и Испании. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что националистам разведывательного батальона 425-го отдельного штурмового полка приказано ликвидировать наемников в случае невозможности осуществить их эвакуацию.

Допросы военнопленных показали, что в окружение в Волчанском районе попали группы наемников из Бразилии и Испании цитирует ТАСС собеседника

Ранее стало известно, что украинские боевики в Запорожской области уничтожили группу иностранных наемников, которые сдались в плен российским бойцам.