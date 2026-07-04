ТАСС: украинские пограничники попали в окружение в районе Белого Колодезя

Украинские пограничники попали в окружение возле Белого Колодезя ТАСС: украинские пограничники попали в окружение в районе Белого Колодезя

Москва4 июл Вести.Украинские пограничники попали в окружение в районе населенного пункта Белый Колодезь в Харьковской области, сообщили агентству ТАСС в российских силовых структурах.

Отмечается, что речь идет о военнослужащих 11-го погранотряда Украины.

Родственники украинских пограничников массово публикуют в соцсетях панические сообщения о нахождении их родных и близких в окружении без обеспечения в районе поселка Белый Колодезь сообщил собеседник агентства

Ранее сообщалось, что ВСУ стягивают резервы для удержания Белого Колодезя.