Москва4 июлВести.Украинские пограничники попали в окружение в районе населенного пункта Белый Колодезь в Харьковской области, сообщили агентству ТАСС в российских силовых структурах.
Отмечается, что речь идет о военнослужащих 11-го погранотряда Украины.
Родственники украинских пограничников массово публикуют в соцсетях панические сообщения о нахождении их родных и близких в окружении без обеспечения в районе поселка Белый Колодезьсообщил собеседник агентства
Ранее сообщалось, что ВСУ стягивают резервы для удержания Белого Колодезя.