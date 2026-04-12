Заключенные в рядах ВСУ принимают участие в штурмах под Великим Бурлуком

Москва12 апр Вести.На великобурлукском направлении украинские заключенные в составе подразделений Госпогранслужбы страны принимают участие в штурмах, рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

Там уточнили, что о подробностях штурмовых действий под Великим Бурлуком рассказали родственники боевиков.

Родственники украинских заключенных сообщают, что их близкие принимают участие в боевых действиях на великобурлукском направлении в составе штурмовых подразделений ГПСУ проинформировал собеседник агентства

Ранее стало известно, что украинское командование перебросило в Харьковскую область заградотряды, состоящие из числа бывших заключенных. Также сообщалось, что ВСУ в регионе пополняют свои ряды несовершеннолетними.